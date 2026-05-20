アヤックスで突然の退団か？「ドルベルグ獲得に名乗りを上げた最初のクラブ」

デンマークメディア『Campo』は水曜、FCミッティランがアヤックスFWカスパー・ドルベルグの獲得を狙っていると報じた。これにより、ドルベルグの2度目のアヤックス在籍期間は1年に終わる可能性がある。

数週間前から、ドルベルグは来夏アムステルダムを去るとの噂があった。アルヘメン・ダグブラッド紙は、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフがドルベルグに新クラブを探すよう伝えたと報じていた。

今夏、28歳のストライカーは大きな期待を受けて加入。ベルギー・アンデルレヒトでリーグ56試合30得点を挙げたデンマーク代表は、ワウト・ウェグホルストとポジションを争うはずだった。移籍金は1000万ユーロ。

しかし、エールディヴィジ22試合で3得点3アシストと結果を残せず、不安定さが目立った。

数週間前のPSV戦後、ドルベルグは『パロール』紙コラムニストのヘンク・スパン氏などから高い評価を受けた。「彼はエレガントで速く、技術と強さを兼備している。それが見えない者はサッカーを理解していない」とスパン氏は語った。

それでも、最初の在籍時に見られた輝きは時折しか見えず、来季もヨハン・クライフ・アレナでプレーするかどうかは不透明だ。カンポ紙によると、ミッティランは「強い関心」を持ち、ドルバーグに新天地を提供しようとしている。

同クラブは2位でシーズンを終えチャンピオンズリーグ出場権を逃したため、ドルベルグを説得するにはヨーロッパリーグ出場権が必要だ。ミッティランは今年もヨーロッパリーグに出場したが、ベスト16でノッティンガム・フォレストに敗退した。