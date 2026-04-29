アヤックスで不振だった選手が2年で5000万ユーロの価値に。リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドが獲得を狙う。

フランシスコ・コンセイサオは今シーズン、ユヴェントスで急成長を遂げた。2年前アヤックスから放出された23歳のウイングで、現在の移籍金は5000万ユーロに達すると『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じている。

同紙は、イングランドの複数ビッグクラブが興味を示していると伝え、特にリヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドの関心が強いという。しかし、ユヴェントスが放出すかどうかは不明だ。

今季はCL出場を狙うスパレッティ体制下で不可欠な戦力だ。ユベントスは昨年夏、ポルトから3200万ユーロで獲得。5000万ユーロ未満では放出しない方針とされる。

リヴァプールは来夏9年間過ごしたアンフィールドを去るモハメド・サラーの後継者としてコンセイソンを最適候補と見る。スパレッティ監督も先日イタリアメディアに、2人を比較するのは「妥当だ」と語った。

「サイドでボールを受けると、彼は止められない」とスパレッティ監督は語る。「シュートはさらに改善が必要だ。その点、サラーはトップクラスだ。だがコンセイサオの1対1の突破力はほぼ止められない」

コンセイソンは先月「リヴァプールが偉大なクラブなのは知っているが、私はすでに大きなクラブでプレーしており、ここでの生活に満足している」と語った。「今はシーズン終盤に集中し、クラブのために全力を尽くすだけだ」

マンチェスター・ユナイテッドは来季チャンピオンズリーグへ向け、コンセイソン監督を有力候補としている。ただし高額な移籍金が懸念される。イタリアでは、今回のワールドカップが状況を変えるとの見方も。