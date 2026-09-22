ブライアン・ブロビーはサンダーランドで、はるかに効率的なプレーをするようになった。マンチェスター・シティ戦でハットトリックを達成したこのFWとしばらく密に取り組んできたパフォーマンスコーチのパトリック・ウールストが、そう結論づけている。

ウールストはブロビーと2試合ごとに、試合映像を詳しく見返している。プレミアリーグの日程を踏まえると、月に4回連絡を取ることもある一方で、アタッカーはオランダにいる際、個別トレーニングのためにロッテルダムを訪れる。

「ブライアンは、必ずしも以前よりフィットしたわけでも、強くなったわけでもない」と、ウールストはESPNの取材で強調した。「人々はそれをさらなるフィットネス、あるいは彼がより強く、より成熟したと捉える。しかし彼は、はるかに効率的なプレーをするようにもなっている。だからこそ、デュエルの場面がかなり減っている」

ウールストはブロビーに対し、デンゼル・ダンフリースやライアン・フラーフェンベルフにも行っているように、視野の使い方をトレーニングしている。「彼がボールを受ける時、アヤックス時代は止まった状態からになることが非常に多かった。するとボールを止めて、体を預ける形になる。そうなると争いになる。DFが君をつかみ、君はもたれかかって取っ組み合いになるからだ。それは毎回、とても大きな力を使う」

このパフォーマンスコーチによれば、ブロビーは今、はるかに考えてプレーしており、できる限りデュエルを避けようとしているという。「例えば今の彼のトラップは動きながらのものになっていて、相手から離れるようにドリブルし、フリーになる。そこからボールをさばき、再びポジションを取りに行く。あるいはワンタッチで落として、そのまま走り抜ける。そうすることで、ああした地上戦に入る回数が減り、結果として消耗も少ない。だから彼がよりフィットしているように見える。もちろん長くやれるのは確かだ。単純に使うエネルギーが少ないからだ」

ウールストは、プレミアリーグの強度がオランダより何倍も高いことを理解している。「オランダリーグから、どの海外リーグであれ移れば、強度はより高い。そこには適応しなければならない」

ブロビーの成長が、より良いコンディションやさらなるフィジカルの強さによるものだという見方は正しくないと、ウールストは話す。「アヤックスでは、彼は数え切れないほどの地上戦をしていた。だから、ある時点では1時間で消耗してしまっていた。今はそれがない。デュエルの数が減っているからだ。彼は何より、より賢くプレーするようになった。それがエネルギー面に影響している」