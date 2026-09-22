「アヤックスでは、ブロビーはすでに1時間で消耗していた」

ブライアン・ブロビーはサンダーランドで、はるかに効率的なプレーをするようになった。マンチェスター・シティ戦でハットトリックを達成したこのFWとしばらく集中的に取り組んできたパフォーマンスコーチのパトリック・ウールストは、そう結論づけている。

ウールストはブロビーとともに、2試合ごとに試合映像を詳しく見返している。プレミアリーグの日程を踏まえると、月に4回連絡を取ることもあり、一方でこのアタッカーはオランダにいる際、個別トレーニングのためにロッテルダムを訪れる。

「ブライアンは、必ずしもよりフィットになったわけでも、より強くなったわけでもない」と、ウールストはESPNとの対話の中で強調した。「人々はそれを追加のフィットネス、あるいは彼がより強くなったとか、より成熟したとか見ているが、彼は同時にずっと効率的なプレーをするようにもなっている。そうして、はるかに競り合いに入らなくなった」

ウールストはブロビーに対し、デンゼル・ダンフリースやライアン・フラーフェンベルフにも行っているように、周囲の見方を鍛えている。「彼がボールを収める時、アヤックス時代は非常に多くの場合、静止した状態からだった。すると彼はボールを止めて体を預けていた。そうなると勝負になる。なぜなら守備者たちは君をつかみ、君は体を預けて組み合うことになるからだ。それは毎回、とても大きな力を要する」

このパフォーマンスコーチによれば、ブロビーは今、はるかに多く考えるようになり、このストライカーはできるだけ競り合いを避けようとしている。「例えば今の彼のトラップは動きながらのものになっていて、相手からドリブルで離れてフリーになる。そこで彼はボールをさばき、再びポジションを取りにいく。あるいはワンタッチではたいて、そのまま走り抜ける。そうすることで、ああした地上での競り合いに入ることが減り、つまり消耗するエネルギーも少なくなる。だから彼がよりフィットになったように見えるんだ。もちろん、より長く持ちこたえられる。単純に使うエネルギーが少ないからだ」

ウールストは、プレミアリーグの強度がオランダより何倍も高いことを理解している。「オランダのリーグから、どの海外リーグであれ移るなら、強度はより高い。そこには適応しなければならない」

ウールストによれば、ブロビーの成長がより良いコンディションや、より強いフィジカルによるものだというのは正しくない。「アヤックスでは、彼はもう数え切れないほど地上での競り合いをしていた。だから、ある時点では1時間でもう消耗していた。今はそれがない。競り合いが少ないからだ。彼はとりわけ、より賢くプレーするようになった。それが彼のエネルギーに影響を与えている」