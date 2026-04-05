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翻訳者：

「アヤックスでは即座に『失政』と呼ばれているが、もちろんそうではない」

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マイケル・ファン・プラーク氏は、番組『Goedemorgen Eredivisie』で、アヤックスにおいて経営不振は起きていないとの見解を示した元監査役会会長である同氏は、2月1日付でアヤックスを退任したアレックス・クロース氏の就任についても言及している。

「アヤックスの話になると、すぐに『経営不振』という言葉が飛び出すが、もちろんそうではない」と、1年半前にアヤックスを去ったファン・プラークは語り始めた。「当時は（スヴェン・ミスリンタット、編注）の残した課題を抱えていた。監査役会はそれを可能な限り解決しようと努めたのだ。」 

ファン・プラーク氏は当時、問題が完全に解決するまでには3年かかると見込んでいた。「現在は2年目に入り、改善は見られるものの、まだ理想の状態には至っていない。『経営不振』という言葉は否定する。なぜなら、アヤックスは今、流れを変えるために取り組んでいるからだ」 

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アレックス・クロースの就任時、ファン・プラークはアヤックスのサポーターから批判を浴びた。クロースはインサイダー取引の疑いをかけられていた。「我々は彼を任命すべきではないと判断したが、それに対して多くの批判が寄せられた。」クロースは先日、『Kale & Kokkie Podcast』で、自身の出場停止処分は不当だったと語った。 

「まあ、そうではなかったようだ。AFM（金融市場庁）はすでに、インサイダー取引があったと認定している。上場企業であれば、そのような人物をCEOに任命することはできない。どこでもそんなことはあり得ない！」とファン・プラークは語った。「クロースが今そう言っているのは、自分の身を守るためだ。」 

アヤックスの元役員は、クロース氏をCEOとして適任とは考えていたが、任命することはできなかった。「他に選択肢はなかった。私ならまた同じことをしただろうし、後任者たちもそうしただろう。そうするしかないのだ。」 

「当時は不適切な政策だったかもしれないが、今は復興政策だ」と、ヴァン・プラークは最後に認めた。 

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