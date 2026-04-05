「アヤックスでは即座に『失政』と呼ばれているが、もちろんそうではない」

マイケル・ファン・プラーク氏は、番組『Goedemorgen Eredivisie』で、アヤックスにおいて経営不振は起きていないとの見解を示した。元監査役会会長である同氏は、2月1日付でアヤックスを退任したアレックス・クロース氏の就任についても言及している。

「アヤックスの話になると、すぐに『経営不振』という言葉が飛び出すが、もちろんそうではない」と、1年半前にアヤックスを去ったファン・プラークは語り始めた。「当時は（スヴェン・ミスリンタット、編注）の残した課題を抱えていた。監査役会はそれを可能な限り解決しようと努めたのだ。」

ファン・プラーク氏は当時、問題が完全に解決するまでには3年かかると見込んでいた。「現在は2年目に入り、改善は見られるものの、まだ理想の状態には至っていない。『経営不振』という言葉は否定する。なぜなら、アヤックスは今、流れを変えるために取り組んでいるからだ」

アレックス・クロースの就任時、ファン・プラークはアヤックスのサポーターから批判を浴びた。クロースはインサイダー取引の疑いをかけられていた。「我々は彼を任命すべきではないと判断したが、それに対して多くの批判が寄せられた。」クロースは先日、『Kale & Kokkie Podcast』で、自身の出場停止処分は不当だったと語った。

「まあ、そうではなかったようだ。AFM（金融市場庁）はすでに、インサイダー取引があったと認定している。上場企業であれば、そのような人物をCEOに任命することはできない。どこでもそんなことはあり得ない！」とファン・プラークは語った。「クロースが今そう言っているのは、自分の身を守るためだ。」

アヤックスの元役員は、クロース氏をCEOとして適任とは考えていたが、任命することはできなかった。「他に選択肢はなかった。私ならまた同じことをしただろうし、後任者たちもそうしただろう。そうするしかないのだ。」

「当時は不適切な政策だったかもしれないが、今は復興政策だ」と、ヴァン・プラークは最後に認めた。