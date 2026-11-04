「アヤックスでは公平なチャンスを与えられなかった。それは自分のサッカーの実力のせいではなく、……」

マヘル・カリソは、アヤックスで公平なチャンスを与えられなかったと感じている。FCコペンハーゲンに期限付き移籍中の同選手が、デンマークのTV2 Sportに語った。

カリソは2026年初めに600万ユーロでアムステルダムに迎えられたが、その移籍は必ずしも成功とは言えなかった。本人は時間が必要だと話す一方、アヤックスはFCコペンハーゲンへの期限付き移籍を決めた。欧州に渡った時、本人はそうなるとは考えていなかった。

「試合に出られなかった時期は、僕にとってつらかった」と、カリソはアヤックスでのスタートを振り返る。「でも、それがサッカーの実力ではなく、言葉の問題や自分の英語力が不十分なことによるものだとは分かっていた」

カリソはアムステルダムでの生活になじむのに苦労したが、それでもピッチ上で自分の能力をもっと示せることを願っていた。「自分に何ができるかを示す機会を与えられたとは、あまり感じなかった」と話す。「自分を見せたいという強い思いを持ってここに来たのに、その機会を得られなかった。それがもどかしく、悲しかった」

期限付き移籍を決めたアヤックスが間違っていたと証明できるかは、カリソ自身にかかっている。しかし、ウイングの同選手は今のところ、コペンハーゲンでも非常に苦しんでいる。先月には練習に遅刻し、ボー・スヴェンソン監督によってメンバーから外された。

「わざと悪いことをしたわけでも、遊びに出かけていたわけでもない。ただ、クラブの予定表を見間違えたんだ」と説明する。「そうした予定を確認するためにアプリを使っているけれど、まだ使い方を完全には理解していなくて、翌週の時間を見てしまった」

「アルゼンチンなら遅刻すると罰金を科されるかもしれないけれど、練習には普通に参加できる。ここ欧州では違う。僕は遅刻して練習から退出させられ、それが試合にも影響した。でも、もちろんそこから学ばなければならない。自分が到達できると分かっているレベルに戻るまで、そう長くはかからないと思う」と、前向きな姿勢を示した。