マヘル・カリソは、アヤックスで公平なチャンスを与えられなかったと感じている。FCコペンハーゲンに期限付き移籍中の同選手が、デンマークの『TV2 Sport』に語った。

カリソは2026年初めに600万ユーロでアヤックスに加入したが、ここまでの移籍は必ずしも成功とは言えない。本人は時間が必要だと考えていたものの、アヤックスはFCコペンハーゲンへの期限付き移籍を決めた。欧州に渡ったとき、本人はそうなることを想定していなかった。

「試合に出られなかったのは、僕にとってつらい時期でした」と、カリソはアヤックスでのスタートを振り返る。「でも、原因は僕のサッカーのレベルではなく、言葉の問題と英語力の不足にあると分かっていました」

カリソはアムステルダムでの生活になじむのに苦労したが、それでもピッチ上でもっと自分の力を示したいと願っていた。「自分に何ができるかを示すチャンスを与えられたとは、あまり感じませんでした」と語る。「自分を示したいという強い思いを持ってここに来たのに、その機会を得られなかった。それが悔しく、悲しかったです」

期限付き移籍の判断が間違いだったとアヤックスに示せるかどうかは、カリソ自身にかかっている。ただ、ここまでウイングのカリソはコペンハーゲンでも非常に苦しんでいる。先月には練習に遅刻し、ボー・スヴェンソン監督からメンバーを外された。

「わざと何か悪いことをしたわけでも、パーティーに行っていたわけでもありません。単にクラブの予定表を見間違えたんです」と説明する。「そうした予定を確認するためにアプリを使っているのですが、その使い方をまだ十分に理解しておらず、翌週の時間を見てしまいました」

「アルゼンチンでは、遅刻すれば罰金を科されるかもしれませんが、それでも普通に練習には参加します。ここ欧州では違います。僕は遅刻して練習から外され、それが試合にも影響しました。でも、もちろんそこから学ばなければなりません。自分が到達できると分かっているレベルに戻るまで、そう長くはかからないと思います」と、前向きな姿勢を示した。