チュバ・アクポムは『デ・テレグラーフ』紙のインタビューで、アヤックス時代に「苦しい時期」を過ごしたと語った。30歳のイングランド人選手は、スヴェン・ミスリンタットが獲得したことが状況を悪化させたと明かした。

彼の出場機会は限られたが、イプスウィッチは先日プレミアリーグ昇格を決めた。これによりアヤックスには930万ユーロの収入が入る。

これはレンタル契約時に設定された強制買取オプションによるもの。アクポムは「とても満足している。アヤックスは素晴らしいクラブだ。この移籍金が支払われ、彼らの今後の成功を祈っている」と語った。

「厳しい時期」だったと語るアコルは、関係がうまくいかなかった理由について「アヤックスは多くの新戦力、新監督、新テクニカルディレクターを迎え、大きな変革期にあった」と分析する。

「これほどの変化の中ですぐに成功するのは難しい。安定した状況で加入したかったが、新加入全員が苦しんだ」と語る。彼はミスリンタットが招いた12人の一人であり、それがむしろ負担になったと明かす。

「多くの人々が彼を批判し、ミスリンタットが連れてきた選手たちは長期・高額契約への罪悪感から自信を喪失し、さらに厳しい視線を向けられていた」

ミカ・ゴッツ

ヨハン・クライフ・アレナでプレーした日々と、元チームメイトのミカ・ゴッツが恋しいとも語った。「彼は最高のサッカー仲間で、家族同然だ。今もよく連絡を取り、誇りに思っている」

「彼がゴールやアシストを決めるたびにメッセージを送るのが少し疲れるよ」とアクポムは笑う。「僕がアヤックスに来た時、ミカは18歳だった。毎日の練習後、一緒に追加のシュート練習をしたね」

彼が今あれほど得点を挙げているのを見ると、「俺たちの努力を忘れるな」と言いたくなる。それが君が輝いている理由だ。ミカは適切なシステムならどこでもプレーできる。だからプレミアリーグで自分に合い、良いサッカーをし、自分を活かしてくれるクラブを見つけるべきだ。