FC Afkickenの「Pantelic Podcast」で、バート・サンダースは、ヨルディ・クライフがアヤックスでのみ活動していると報じた。彼は、この新任テクニカルディレクターの業務に多くの不満が渦巻いていると指摘した。

クライフは2月、アレックス・クロースからテクニカルディレクターの座を引き継いだ。しかし就任からわずか3ヶ月で「懸念の声」が聞かれている。

「クルイフはまず自分の仕事をすべきだ。我々が懸念を抱くのは当然だ。クラブには長期ビジョンが必要だ。仮にジョルディが来年バルセロナへ戻っても、何かを残すべきだ」と語った。

「長期的な体制が必要だ。今はジョルディの采配について、コーチ、スカウト、代理人、保護者などから、かなりの不満の声が聞かれる」

「特に彼の独断的な行動が問題です。マリイン・ビューカーズの退団も懸念材料です。クルイフは15人の選手を獲得する計画があるのに、突然去るかもしれません。そうなれば、何が残るのでしょうか？」

「クライフと右腕のジョエル・ララはスカウト部門と一度も会っていない。握手も会議もなし。データベースにもアクセスできない」。

「それはおかしい。多くの労力が注がれているのに活用されていない。役に立つかどうかも確認されていない。このままだとスカウトもコーチも残らない。デ・トゥーコフトのコーチ数名はすでに他からのオファーを受けている」と彼は語った。



