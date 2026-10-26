ヨルディ・クライフは今冬、選手の売却に積極的ではないようだ。マイク・フェルウェイが『キックオフ』ポッドキャストで明かした。アヤックスにとって今季の最優先事項はリーグ優勝争いだ。

例えば、デイリー・ブリントがアヤックスのチームに復帰したことで、ピム・セデーはヨーリ・バースの立場を懸念している。しかし、フェルウェイによれば、冬の移籍は考えられていない。

「その時にチームがどんな状況にあるか次第だ」と、アヤックス担当記者は切り出した。「彼らは優勝に全力を注いでいると思う。優勝争いの真っただ中にいるのに、冬にバースを売却するとしたら非常に奇妙だ」

昨夏、バースは移籍にかなり近づいていた。フランチェスコ・ファリオーリが率いるFCポルトは強い関心を示したが、最終的にアヤックスは移籍に応じなかった。「夏には多くのことがあった」とバース自身も認めていた。

現在、バースはミチェル・サンチェスの下でアヤックスの守備陣における不動の存在ではなくなったものの、今季ここまで14試合に出場している。そのため、アヤックスにとっての競技面での重要性を考えれば、今冬に移籍することは考えにくい。

バースにはブリントに加え、ディース・ヤンセという新たなライバルもいる。左利きのディフェンダーは昨年FCフローニンゲンにレンタル移籍していたが、今はアヤックスでのチャンスをつかもうとしている。

「アヤックスはヤンセに最も将来性を見いだしていると思う」とフェルウェイは語る。「最終的に誰を最も高く売れるかも考えなければならない。ヤンセのほうがプレミアリーグ向きの選手像にずっと近い。大きくて強い。それに、サッカーもうまい。プレミアリーグのクラブがすぐにヨーリ・バースを買うかどうかは分からない。サッカーのうまさではバースのほうが上だとしてもね」