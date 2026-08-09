アヤックスでのデビュー後、マルク・テア・シュテーゲンを絶賛するケネス・ペレス「オランダで2番目に足元の技術に優れたGK」

マルク・テア・シュテーゲンは日曜日のPECズヴォレ戦で、アヤックスでのデビューを成功裏に飾った。GKは無失点を記録し、さらに前半終了前には決定的なセーブで最終的な2-0の勝利に大きく貢献した。解説者ケネス・ペレスは『Dit was het Weekend』のESPNで、この34歳のベテランを絶賛している。

34分、スコアが0-0の場面で、ディラン・ムバヨの正確なクロスにトビアス・ゾマーが頭で合わせようとし、アヤックスは先制を許すかに見えた。しかし、テア・シュテーゲンが猫のような反射でアヤックスを救った。

FCバルセロナからのレンタル選手は、そのセーブの後も安定した試合運びを見せた。シェレル・フロラヌスのレッドカードの後、アムステルダム勢は試合終盤にヨルティ・モキオとユリアン・ブラントの得点で試合を引き寄せた。

ペレスはテア・シュテーゲンを自身の「今週末の男」に選出した。「ひとつは、FCバルセロナの選手がオランダに来てゴールを守るというのが本当に特別だと思うからだ。かなりの騒動だったが、最終的に彼は来た」

「（PECの主将、編集部注）ライアン・トーマスも、彼は『別タイプのGK』だと言っていたのを聞いた。彼は本当にアヤックスにとってとても重要な存在になると思う。足元の技術という点でもね」。それでもペレスは、エールディビジで彼より足元の能力が高いと見ているGKが1人いる。

「コーマンは依然としてオランダで最も足元に優れたGKだが、彼は2番手に入ってくると思う」と、デンマーク人のペレスはテルスターの守護神を称賛した。コーマンは土曜日、NEC戦のアウェーゲーム（1-2）でも素晴らしいプレーを見せていた。

「彼がいれば大いに楽しめる」と、ペレスはテン・シュテーゲンについて続けた。「特に彼の好セーブがね。彼から点を取るには、本当にコースを突いて隅に打たなければならない。私は本当にそう思う。彼はバルセロナでそれに慣れているし、それが本当に違いなんだ」

「数シーズン前にウネルスタルがFCトゥウェンテにとって非常に重要だったように、彼もアヤックスにとってそういう存在になる」と、ペレスは確信している。テア・シュテーゲンは現在、アヤックスとともにシェルボーンFCとのカンファレンスリーグ予選3回戦に向けて準備を進めている。第2戦は木曜日にアイルランドで行われる。