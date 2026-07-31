アヤックスがMFと正式に別れを告げる

アヤックスは、キアン・フィッツ＝ヒムが完全移籍でトリノへ加わることを発表した。MFは来夏までヨハン・クライフ・アレナで契約を残していた。移籍によってアヤックスが300万ユーロを手にすることは、すでに明らかになっていた。

アヤックスはフィッツ＝ヒムのクラブでの年月に感謝を示し、セリエAでの新たな挑戦での成功を祈っている。退団する選手のコメントは公表されていない。

火曜日には、ジャンルカ・ディ・マルツィオが、アヤックスがこのMFの移籍をめぐってトリノと交渉中だとすでに伝えていた。ただし、金額には触れていなかった。

一方で、その金額を伝えたのがニコラ・スキラだ。彼によれば、アヤックスとトリノは移籍金400万ユーロで合意に達したという。フィッツ＝ヒムには2030年半ばまでの契約が用意されている。

フィッツ＝ヒムは、オランダの最多優勝クラブのトップチームで公式戦通算72試合に出場した。その中で7ゴール2アシストを記録している。また、短期間ではあるが、アヤックスからエクセルシオールへ期限付き移籍し、同クラブでは12試合に出場した。

なお、トリノは現時点でアヤックス所属選手の加入についてまだ発表していない。フィッツ＝ヒムの新天地は、昨季のセリエAを12位で終えている。