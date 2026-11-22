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アヤックスは日曜午後、エールディヴィジで危なげなく勝利を収めた。ヨハン・クライフ・アレナでADOデン・ハーグを3-0で難なく退け、ミチェル・サンチェス監督率いるチームはPSVと勝ち点1差の2位に浮上した。

アヤックスの先発メンバーには、ひときわ目を引く名前があった。マルク・テア・シュテーゲンに代わり、マールテン・パエスがゴールを守ったのだ。「マルクは今週、少し問題を抱えていた。代表戦期間から不調を訴えて戻ってきたんだ。練習には1回しか参加できず、そのときも万全ではないと感じていた」と、スペイン人指揮官は試合前にESPNで説明した。

ミチェル率いるチームにとって楽な午後になることは、すぐに明らかになった。ADOは主に守勢に回り、できるだけ長く持ちこたえようとしたが、そのプランは開始わずか3分で崩れた。

オスカル・グルークを起点とする素早い攻撃から、ボールはクラーセンの足元へ。「ミスター1-0」は迷いなく決め、1-0とした。よりによってアヤックス戦でエールディヴィジの監督に復帰したモーリス・ステインには痛い失点となった。

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15分もたたないうちに、アヤックスはリードを2点に広げた。トル・アロコダレ、クラーセンを経由したボールが、走り込むジョルティ・モキオへ渡る。突然ゴールに向かって独走できる形となったMFは、ためらわずにゴール右下へ巧みに流し込んだ。2-0。

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ADOはこうしてあまりにも簡単にゴールを許し、マッテオ・ワエムがレッドカードで退場となると、状況はさらに絶望的になった。DFは抜け出したトルにごく軽く接触し、トルはすかさず芝生に倒れた。その少し前にはオフサイドで自分たちのゴールが取り消されていただけに、ADOにとっては痛かった。

アヤックスは前半終了前に試合を決定づけた。ルーカス・ロサのクロスにクラーセンがいち早く反応し、対応が不運に見えたGKキリアン・ニキエマの脇を抜くようにボールを流し込んだ。3-0。

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後半のアムステルダムでは、見どころはほとんどなかった。アヤックスにとって勝ち点3は確実となり、練習試合のような展開になった。それでもトル、イヴ・ビスマ、途中出場のステフェン・ベルフハイスには得点機があった。最後に挙げたベルフハイスのシュートは、ポストの外側に当たった。

それでも試合終盤、モキオがセク・シラと激しく接触し、アヤックスの勝利に影を落とした。若いベルギー人選手は相手の激しい接触を受け、 強い痛みを抱え、支えられながらピッチを後にした 。その後の10分間は何も起こらず、ADOでのステインの復帰戦は残念な結果に。一方、アヤックスは実りある午後を過ごし、エールディヴィジの2位に返り咲いた。