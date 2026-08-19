アヤックスが300万ユーロを受け取り、ヨシプ・シュタロを一時的に手放す

アヤックスはヨシプ・シュタロを放出間近となっている。イタリアの移籍市場の専門家ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、同選手はラツィオへ期限付き移籍でキャリアを続ける見通しだ。

ディ・マルツィオは火曜日の時点で、ローマからの関心を報じていた。その後、移籍交渉は急速に進展し、わずか1日後には合意が近づいている。

アヤックスはこのクロアチア人センターバックを買い取りオプション付きのレンタルで放出する。このオプションは、いくつかの条件が満たされた場合に義務化されるとディ・マルツィオは伝えている。

また、ラツィオは来季のレンタル料としてアヤックスに300万ユーロを支払う。この移籍により、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフは給与体系に余裕を生み出すことになる。

火曜夜には、アヤックスが板倉滉を450万ユーロでボルシアMGに売却することが明らかになった。これにより、右利きのセンターバックはアーロン・ボウマンだけが残ることになる。

シュタロは2023年夏、当時のテクニカルディレクターだったスヴェン・ミスリンタートによって2200万ユーロでアムステルダムに連れてこられた。このセンターバックはオランダで苦しいスタートを切ったが、フランチェスコ・ファリオーリの下で立て直した。

シュタロはラツィオで、かつてのチームメートであるケネス・テイラーと再会する。テイラーは半年前に2000万ユーロで移籍していた。