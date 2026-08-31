『テレグラフ』によると、アヤックスはシモン・アディングラの獲得に向けてサンダーランドと交渉しているという。通常から信頼性の高い情報で知られる同紙によれば、アムステルダムのクラブは24歳のコートジボワール代表左ウイングに目を付けている。

アディングラはこの夏にサンダーランドを離れる可能性があり、今季はクラブでまだ1分もプレーしていない。このアタッカーは2025年7月、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンから約2500万ユーロで加入したが、サンダーランドでの最初のシーズンは14試合の出場にとどまった。

昨冬にはアディングラはASモナコへ一時的に移った。フランスのクラブはこのレンタル期間に100万ユーロを支払い、ウイングの同選手は14試合でプレーし、3ゴール3アシストを記録した。

アヤックスは現在、アディングラをミカ・ゴッツの後継候補と見ているが、想定されているスキームがどのようなものかはまだ明らかになっていない。そのため、オランダのクラブが完全移籍を目指しているのか、それとも再びレンタルでの獲得を狙っているのかは不明だ。

推定市場価値2200万ユーロとされるアディングラは、かなりの価値を持つ存在だ。さらに、サンダーランドとの契約はまだ4年残っている。

サンダーランド移籍前、アディングラはブライトンで2シーズンを過ごし、プレミアリーグ60試合で8得点3アシストを記録した。その前にはユニオン・サン＝ジロワーズとFCノアシェランでプレーしていた。

アディングラはコートジボワール代表として通算30試合出場（5得点）を記録しており、昨夏はワールドカップのメンバーにも入ったが、本大会ではドイツ戦で途中出場し15分間プレーしただけだった。

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