アヤックスがシモン・アディングラの獲得に向けてサンダーランドと交渉していると、『テレグラフ』が報じた。普段から信頼度の高い同英紙によれば、アムステルダムのクラブは24歳のコートジボワール代表左ウイングに目をつけているという。

アディングラはこの夏にサンダーランドを離れることが可能で、今季はクラブでまだ1分も出場していない。このアタッカーは2025年7月にブライトン＆ホーヴ・アルビオンから2500万ユーロ近い移籍金で加入したものの、サンダーランドでの1年目はわずか14試合の出場にとどまった。

昨冬、アディングラはASモナコへ期限付きで移った。フランスのクラブはこのレンタル期間に100万ユーロを支払い、同ウイングは14試合に出場して3ゴール3アシストを記録した。

アヤックスは現在、アディングラをミカ・ゴッツの後継者候補と見ている。ただ、想定されている契約形態がどのようなものかは、まだ明らかになっていない。そのため、オランダのクラブが完全移籍を目指しているのか、再びレンタル移籍を狙っているのかは不明だ。

推定市場価値2200万ユーロのアディングラは、かなりの価値を持つ存在でもある。加えて、サンダーランドとの契約はまだ4年残っている。

サンダーランド移籍前、アディングラはブライトンで2シーズンプレーし、プレミアリーグ60試合で8ゴール3アシストを記録した。その前はユニオン・サン＝ジロワーズとFCノアシェランでプレーしていた。

アディングラはコートジボワール代表として通算30試合（5得点）に出場しており、昨夏はワールドカップのメンバーにも入ったが、本大会ではドイツ戦で途中出場した15分間のみのプレーに終わった。