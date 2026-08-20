アヤックスは木曜日、板倉滉がアヤックスを完全移籍で離れ、ボルシア・メンヒェングラートバッハへ加入することを発表した。両クラブは、2029年半ばまでアヤックスと契約を結んでいたこのDFの移籍で合意に達している。

アムステルダムのクラブは日本人選手についてのプレスリリースで、「アヤックスはアムステルダムでの貢献に感謝し、ドイツでの成功を祈っている」と記している。板倉は以前、グラートバッハで3シーズンにわたってプレーしていた。

板倉は2025年に1000万ユーロ強でグラートバッハから獲得され、アムステルダムではトップチームで26試合に出場した。DFがアヤックスで戦力外となっており、退団が認められていたことは以前から知られていた。

Sky Deutschlandのフロリアン・プレッテンベルク記者は今週、アヤックスが板倉の売却で350万ユーロを手にすると伝えていた。その後、De Telegraafなどは、金額は500万ユーロだと断言している。

板倉はドイツでのメディカルチェックを問題なく通過した。アヤックスから加入したこの選手は、グラートバッハと2030年半ばまでの契約にサインしている。

グラートバッハの公式サイトで、板倉は喜びをあらわにしながら次のように語っている。「再びボルシアに戻ることができて、とてもうれしいです。クラブが本当に恋しかったですし、オファーが届いた時に復帰を決めました。帰ってきたという感覚です。またボルシアのためにプレーし、自分たちのファンの前でホームで戦えるのを楽しみにしています」