アヤックスの新戦力ヴィクトル・ツィガンコフが労働許可証を取得。『デ・テレグラーフ』によると、アムステルダムのクラブはウクライナ人新戦力に必要な書類を「記録的な速さ」で取得したという。その後の更新で、クラブ番記者のマイク・フェルウェイは、それでもツィガンコフが日曜のテルスター戦で「おそらく」メンバー入りしないと伝えている。

ツィガンコフは木曜日にヨハン・クライフ・アレナで発表されたばかりで、ジローナから加入した右ウイングが日曜日にフェルセン＝ザイトのBUKOスタディオンですでにプレーを披露できるかどうかは大いに疑問視されていた。

デ・テレグラーフは、アヤックスにとって「追い風」だとしている。というのも、指揮官ミチェル・サンチェスは、ツィガンコフが早くても来週日曜まで起用可能にならないと実際には見込んでいたからだ。その日はアヤックスがホームでリーグ王者PSVと対戦する。

ツィガンコフは金曜日、アヤックスで初めてトレーニングに参加した。左利きの同選手が日曜日にいきなりメンバー入りするかどうかはコンディション次第だが、フェルウェイによれば、ミチェルは「おそらく」彼を試合メンバーから外すという。

その場合、ツィガンコフはPSVとの大一番でのデビューに向けて落ち着いて準備を進めることができる。このアタッカーは350万ユーロでジローナから加入。ジローナではすでにミチェルやデイリー・ブリントと共闘していた。ボーナスによって移籍金は450万ユーロまで上がる可能性がある。

日曜日のテルスター戦では、スティーブン・ベルフハイスが先発するとみられている。ツィガンコフ加入が完了したことで、アヤックスは好条件のオファーがあれば、このベテラン（34）の放出を認める用意があるようだ。

アヤックスは今夏の移籍期間の残りで、左ウイング、右センターバック、そして「6番」の補強をなお希望している。オランダの移籍市場は9月2日23時59分に閉まる。