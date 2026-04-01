アヤックスは、マルアン・ベンタレブに初の契約を提示したと、クラブが公式チャンネルを通じて発表した。これにより、16歳のディフェンダー兼ミッドフィールダーは、2029年半ばまでヨハン・クライフ・アレナに在籍することになる。

「マルアンは、中盤でもプレーできる現代的なディフェンダーだ。ボールコントロールに落ち着きがあり、ゲーム感覚に優れている」と、ブッカー氏はクラブの公式チャンネルで語った。

「彼は積極的に前線へ出て守備をする勇気があり、そのため前線への展開を好んで選ぶことが多い」と、サッカー部門ディレクターは続けた。ロッテルダム生まれのベンタレブは、スパルタから移籍した後、2024年からアヤックスのユースアカデミーでプレーしている。

ベンタレブはアヤックスで、スタン・ビール監督率いるU-17チームのキャプテンを務めている。このユースチームは、4月4日、5日、6日に開催される第14回オリンピア・フューチャー・カップに出場する。

「U-17のキャプテンとして、彼はリーダーシップを発揮する選手へと成長し、ピッチ内外で影響力を発揮している。これは決して過小評価できない資質だ」と、ビューカーは若き選手を称賛した。

ベンタレブはモロッコのユース代表選手だ。彼はこの北アフリカの国のU-17代表として3試合に出場した。それ以前にも、モロッコのU-15代表でプレーしていた。

「彼がこの勢いを維持し、プロサッカー選手へとさらに成長していくと確信している」とビューカーは締めくくった。

カイアン・マルティス

同日遅く、アムステルダムのクラブはカイアン・マルティスとの契約も発表した。15歳のディフェンダーでオランダU-15代表の彼は、同じくスパルタから移籍してきた。ビューカーは次のように述べた。「カイアンはU-16で着実な成長を遂げており、我々の戦術においてディフェンダーに求める資質を備えている。」

「キアンは身体能力が高く、ボールコントロールに長け、プレーにおいて的確な判断を下すことができます。そのため、パスやドリブルを駆使して、ビルドアップの局面でスペースを効果的に活用できるのです。我々は、彼が今後数年間、当クラブの育成システムの中でさらに成長していくことを確信しており、アヤックスでの彼の今後の活躍を楽しみにしています。」