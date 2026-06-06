アヤックスが突如、超大物選手の獲得に名乗りを上げた。関係者は「彼はドイツの近くに住みたいと考えている」と明かした。

『デ・テレグラーフ』紙のポッドキャスト『Kick-off』で、マイク・フェルヴェイ氏は、アヤックスが依然としてマルク＝アンドレ・テル・ステーゲンの獲得を検討していると述べている。ドイツ人GKは、その場合、大幅な減俸を受け入れなければならないだろう。それでも、同記者は彼が加入する可能性は十分にあると見ている。

テル・ステゲンはスペイン在住12年。2014年には1200万ユーロでボルシア・メンヒェングラートバッハからバルセロナへ移籍した。

長年にわたり正GK兼キャプテンを務めたが、今季はミチェル監督率いるジローナへレンタル移籍している。

現在バルセロナではジョアン・ガルシアが正守護神を務めており、テル・ステゲンには2028年までの契約が残っているものの、移籍が許可されている。

年俸約1200万ユーロと報じられており、現状ではアヤックスが払える額ではない。しかし、テル・ステゲンが年俸を下げれば移籍は現実的になるとフェルウェイ氏は指摘する。

同氏は「私的な事情でドイツまたはその近郊に住みたいと考えている」と話し、移籍の可能性は十分あると指摘する。

現在アヤックスの陣容で経験豊富なGKはマーテン・パエスだけで、ヴィテズスラフ・ヤロスはリヴァプールへ戻った。