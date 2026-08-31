アヤックスはエンゾ・ボヨモ獲得にかなり苦戦を強いられそうだ。オサスナのスポーツディレクター、ブラウリオ・バスケス氏は、24歳のセンターバックに複数のオファーが届いていることを認めつつも、カメルーン人DFをできるだけパンプローナに引き留めたいと強調した。

アヤックスがボヨモに具体的な関心を示していることは、月曜日の時点ですでに複数のスペインメディアを通じて明らかになっていた。 ASによれば、アムステルダムのクラブは、今季終了までのレンタルに買い取りオプションを付けた形でDF獲得を目指す提案を行ったものの、オサスナに即座に拒否されたという。

「アヤックスからのオファーだけでなく、別のクラブからのものもある」と、オサスナのスポーツディレクターはボヨモへの関心についての記者会見で認めた。「エンゾは重要な価値を持つ存在だ」

バスケス氏によれば、移籍市場の閉幕がこれだけ差し迫った状況では、オサスナは退団について話し合う意思をほとんど持っていないという。「市場閉幕まであと30時間という状況では、たとえかなりの額だったとしても、そのオファーを検討することはないだろう」

これにより、オサスナ側の見解は AS の情報と食い違っているようだ。同紙は、アヤックスが完全移籍のオファーを提示し、約1300万ユーロを積めば、ボヨモの退団は交渉可能だと報じていた。ボヨモには2500万ユーロの契約解除条項が設定されているという。

バスケス氏は、オサスナが移籍の可能性を財政面だけで見ているわけではないと強調した。「経済的な側面は別として、我々は再び最高のエンゾを見なければならないと考えている。だからこそ、アヤックスのようなクラブが彼を欲しがるんだ」

「彼が残ってくれることを願っている。そうすれば、我々は可能な限りベストな陣容を整えられるからだ」 ボヨモは今季ここまでラ・リーガでまだ出場しておらず、最初の2節はベンチに留まっている。

なお、バスケス氏としては、移籍市場はとっくに閉まっていてほしかったようだ。「荒野で叫んでいるようなものだが、第3節が進行しているのに市場がまだ開いているなんて……もう何と言っていいか分からない」