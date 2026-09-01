アヤックスとASモナコは、ティロ・ケーラーの期限付き移籍で合意に達した。 Algemeen DagbladとDe Telegraafによれば、ドイツ代表として28試合に出場している同選手は、移籍完了に向けて火曜日のうちにアムステルダムへ向かうという。

アヤックスのケーラーへの関心は火曜日に明らかになり、それ以降、動きは急速に進んでいる。アムステルダムのクラブは、経験豊富なDFを近くチームに加えられそうだ。

ケーラーはモナコから1シーズンの期限付きで加入する。両クラブの合意には買い取りオプションは含まれておらず、そのためDFはシーズン終了後、原則としてフランスへ戻ることになる。

ドイツ人DFは火曜日の午後にはすでにアムステルダム到着が見込まれている。現地では移籍を巡る最終的な詳細を詰め、その後ヨハン・クライフ・アレナでメディカルチェックを受ける予定だ。

ケーラーの加入によって、アヤックスはセンターバックに求めていた経験を確保することになる。ミチェル・サンチェス監督は、このポジションに十分な経験を持つ選手の補強を望んでいた。

現在、アヤックスにとって最優先の残る補強ポイントは新たな左ウイングだ。テクニカルディレクターのジョルディ・クライフは、そのポジションに向けてサンダーランドのシモン・アディングラと、エスパニョールの若手レオ・サラサール・イノホサを獲得する見通しとなっている。