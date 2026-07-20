アヤックスはユヴェントスとディエゴ・プニョの移籍で合意したと発表した。20歳のFWは1年間のレンタルで、買い取りオプションが付く。

買い取りオプションの金額は非公開だが、複数のジャーナリストは「かなり低い」と伝えている。プニョは即座にヨング・アヤックスに合流し、新シーズンに向けた準備を進める。

「アヤックスの一員になれて光栄だ。このクラブがユースを重視していることは誰もが知っている」とプニョはクラブ公式メディアに語った。「誰もがこのクラブの輝かしい歴史を知っている。ここはまさに、素晴らしい歴史を持つ大クラブだ。」

「オファーを受けた瞬間、迷いはなかった。早くプレーしたい」とイタリア人ストライカーは語り、自身のスタイルを「裏へ抜け出す動きがあり、チャンスでは決める。アルバロ・モラタやジェイミー・バーディに近い」と説明した。

「尊敬する選手はハリー・ケインです。彼はハードワークを惜しまず、ボールさばきも優れています。ゴールを決めるだけでなく、チームメイトへパスも出せるフォワードです」

「最大の強みは深い位置への切り込みだが、狭いスペースでのテクニックは改善が必要」とプーニョ。「まずはチームをできるだけ助け、自分の力を最大限に引き出し、ゴールで貢献したい」。

彼は現在、セリエC・Bグループに所属するユヴェントス・ネクスト・ジェンの一員で、技術と試合の流れを読む力を評価されている。ペナルティエリア内外から得点を奪えるストライカーだ。

186cmのストライカーは2021年にユヴェントス下部へ加入し、契約はあと2年。2024年12月にトップデビューし、出場時間は6分だ。