アヤックスが寝耳に水の展開で獲得に成功　移籍金2000万で合意に達する

アヤックスがトル・アロコダレ獲得に非常に近づいていると、ファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。MARCAは先週、アヤックスがウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズのストライカーを注意深く追っていると報じていたが、どうやら本当にアムステルダム行きが実現しそうだ。

アヤックスはウォルヴァーハンプトンと、2200万ユーロの買い取りオプション付きレンタル移籍で合意している。なお、買い取りオプションは義務ではない。

ロマーノ氏によれば、アロコダレはアムステルダムのクラブ内で絶対的な最優先事項と見なされていた。現在、アヤックスとウォルヴァーハンプトンは契約の最終的な細部を詰めている。ベン・ジェイコブス氏によれば、アヤックスはレンタル料も支払い、給与も全額負担することになる。

先週月曜日、アロコダレはなおイングランドで話題の的となっていた。ウォルヴァーハンプトンのトレーニング中に完全に事態がこじれたためだ。地元紙『Wolverhampton Express and Star』によれば、状況は練習を中止せざるを得ないほどまでエスカレートした。

というのも、ウルヴスの新監督は最近、アロコダレに対してトップチームにはもはや居場所がないと伝えていた。この知らせをナイジェリア人FWは受け入れられず、それでも通常通りコンプトン・パークの練習場に姿を見せた。

そこで衝突が起き、その後チャンピオンシップのクラブは練習中止を決断した。翌日には、アロコダレが再び望まれない形で施設に現れるのを防ぐため、警備員も動員された。

昨季、アロコダレは18歳のチームメート、マテウス・マネとのいざこざの後、懲戒処分を受けていた。この出来事は、ウェストハム・ユナイテッドに0-4で敗れた試合後のロッカールームで起きた。情報筋によれば、その際の唯一の加害者はアロコダレだったという。

25歳のストライカーは昨夏、KRCヘンクから2600万で加入した。昨季はウォルヴァーハンプトンで36試合に出場。6ゴール、2アシストを記録した。



