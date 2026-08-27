アヤックスは木曜夜、カンファレンスリーグ本戦出場を決めた。アムステルダムのクラブはヨハン・クライフ・アレーナでFCシオンに5-3で勝利し、第1戦の2-4の勝利をかなり説得力のある形で締めくくったが、ミチェル・サンチェス監督率いるチームは前半、アヤックスが一時ビハインドを負うなど、目立って苦しい時間帯もあった。

サンチェス監督は、これまで途中出場でしかプレーしていなかったウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズからのレンタルFWトル・アロコダレを、アヤックスで初めて先発起用した。ナイジェリア人FWは、17歳のアブデラ・ウアザンとスティーヴン・ベルフハイスとともに前線を形成。ユリアン・ブラントは再び中盤で先発し、オスカル・グルークはベンチスタートとなった。

アヤックスは理想的な立ち上がりを見せ、わずか33秒で先制した。ブラントが10秒後にはすでにゴールに迫ると、その直後のCKからこぼれ球をユリ・バースが押し込み、1-0とした。これによりこのDFは、2003年からアンディ・ファン・デル・メイデが保持していた、今世紀のアヤックス最速の欧州戦ゴール記録に並んだ。

ホームチームは当初このまま楽に押し切るかに見えたが、FCシオンは19分にウィンズリー・ボテリのゴールで意外にも追いついた。その少し前にはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが至近距離からのヘディングを見事に防いでいた一方、同点弾の数分後にはユリ・レーヘールが負傷してピッチを後にし、ヨルティ・モキオと交代した。

アヤックスは29分、ウアザンのゴールで再び勝ち越したかに思われたが、その前の攻撃でベルフハイスがオフサイドだった。その後まもなく、アムステルダムのクラブにとって事態はさらに悪化する。テア・シュテーゲンがクロスを不器用にこぼし、ボテリがこれを生かしてこの日2点目を決めた。これでシオンが1-2とし、2試合合計の差は突如として1点に縮まった。

それでもアヤックスは長く後手に回ることはなかった。3分後、デイヴィ・クラッセンが2-2を決め、これがアヤックスでの欧州戦20点目となったことで、ヨハン・クライフ、ヤリ・リトマネンに続く、この大台に到達した3人目のアヤックス選手となった。前半アディショナルタイムには、トルが意図しない難しいトラップでもたつきながらも、難しい角度から強烈に突き刺し、再びアムステルダム勢にリードをもたらした。

後半に入ると、アヤックスは明確にギアを上げた。まずトルが枠に嫌われたものの、51分にウアザンとブラントの見事なコンビネーションから、この日の自身2点目を決めた。さらに4分後には、前半精彩を欠いたスティーヴン・ベルフハイスに代わってハーフタイムから入った途中出場のオリヴェル・エドヴァルセンが、左サイドからの攻撃の後に5-2を決め、ホームチームがさらにリードを広げた。

トルは1時間過ぎに拍手を受けて交代し、マルコス・レオナルドにバトンを渡した一方、クラッセンとブラントもピッチを後にした。その後、エドヴァルセンは6-2を決めたかに思われたが、自身2点目となるゴールはオフサイドで取り消された。

90分には、カイオ・エンヒキが不器用なボールロストからカウンターの起点となったあと、シオンが1点を返した。ボテリがディース・ヤンセを難なくかわし、5-3でハットトリックを完成させた。このゴールでもアヤックスの突破は揺るがず、2試合合計9-5でカンファレンスリーグ本戦出場を決めた。