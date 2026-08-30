アヤックスは日曜夜、ユリ・レヘールの獲得を巡ってヴェルダー・ブレーメンと最終合意に達した。『デ・テレグラーフ』が、『アルヘメーン・ダフブラット』に続いてこれを認めている。23歳のMFには、メディカルチェックのためドイツへ渡航する許可が下りており、その後はレンタル移籍ができるだけ早く完了する見込みだ。

金銭面の条件は、アヤックスにとってかなり有利に映る。『デ・テレグラーフ』によれば、ヴェルダー・ブレーメンはレンタル期間中のレヘールの給与を全額負担する。さらにアヤックスはレンタル料を受け取り、ドイツ側は500万ユーロの買い取りオプションを取り付けている。

アヤックスは2025年1月、レヘールを450万ユーロでFCトゥウェンテから買い戻していた。復帰直後、このアムステルダム育ちの選手は負傷し、その後はアヤックスでの2度目の在籍期間も最後まで本格化しなかった。

レヘールは本職の6番が不在だったこともあり、たびたび守備的MFとして起用された。フレッド・グリムとオスカル・ガルシアの下では多くの出場機会を得ており、ミチェル・サンチェス体制でも当初はそのポジションでプレーしていたが、説得力のあるパフォーマンスは見せられなかった。

ソフィアン・アムラバトの加入により、アムステルダムでの彼の立場はさらに厳しくなった。『デ・テレグラーフ』によれば、ジョルディ・クライフはレヘールの完全移籍を最も望んでいたが、最終的に実現可能だった最大限の形は買い取りオプション付きのレンタル移籍だった。

レヘールはここまでアヤックスのトップチームで公式戦57試合に出場。2ゴール5アシストを記録しており、ヨハン・クライフ・アレーナでの現行契約は2029年半ばまで残っている。

ヴェルダー・ブレーメンへの移籍に関する書類手続きは現在進められている。レンタル料、給与負担の完全解消、そして500万ユーロの移籍金が発生する可能性によって、アヤックスは追加のMF獲得に向けた余地を生み出すことになる。ミチェル・サンチェスは日曜、テルスター戦（0-4で勝利）後に、そのポジションに加えて左ウイングと右センターバックの補強も精力的に模索していることを認めた。