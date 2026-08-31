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ライブ
imago-sport-1079291526.jpgANP
Rian Rosendaal

翻訳者：

アヤックスが合意に達し、FWを期限付きで送り出す

移籍情報
アヤックス

アヤックスとFCコペンハーゲンがマヘル・カリーソのレンタル移籍で合意に達したと、デ・テレグラーフが月曜日、デンマークのクラブ周辺の情報筋の話として報じた。『Voetbal International』も日曜日の時点で、合意が間近に迫っていると伝えていた。

ヴィクトル・ツィガンコフ、ステーフェン・ベルフハイス、オリヴァー・エドヴァルドセンがいることで、右ウイングのポジションは層が厚く、カリーソは他クラブで経験を積むことが認められた。なお、FCコペンハーゲンには買い取りオプションは設定されていない。

この才能あるアタッカーは昨冬、600万ユーロでベレス・サルスフィエルドから加入した。それ以降、アヤックスのトップチームで8試合に出場したが、ゴールもアシストも記録していない。

カリーソは2030年夏までアヤックスと契約を結んでおり、レンタル期間中にもかかわらず、クラブはアルゼンチンU-20代表として18試合出場のこの選手の将来性を高く評価している。

ベルフハイスとの契約は今季終了後に満了となり、その後カリーソはアヤックスで実力を示すことになる見込みだ。これがレンタル契約に買い取りオプションが盛り込まれなかった最大の理由でもある。

エールディビジ
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なお、このデンマークの強豪クラブはカリーソの給与を全額負担する。ウイングのアタッカーである同選手は、木曜日に行われるデンマークリーグのFCノアシェラン戦でホームデビューを果たす可能性がある。

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