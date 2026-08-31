アヤックスがユリ・レーへールの退団を正式発表、アムステルダムのクラブが受け取るレンタル料はこれだ

ユリ・レーへルのヴェルダー・ブレーメン移籍が完了した。23歳のMFは今季残りをヴェルダー・ブレーメンにレンタル移籍し、同クラブは買い取りオプションも確保している。アヤックスが公式チャンネルを通じて発表した。

月曜日の早い段階で、Algemeen Dagbladのヨハン・イナン記者は、ヴェルダー・ブレーメンがアヤックスに支払うレンタル料をすでに報じていた。同記者によると、その金額は20万ユーロだという。

日曜日の時点で、アヤックスとヴェルダー・ブレーメンがレーへルの期限付き移籍をめぐって最終合意に達したことはすでに明らかになっていた。さらに、レンタル期間中はドイツ側がこのMFの給与を全額負担すると、De Telegraafがすでに伝えていた。

また、ヴェルダー・ブレーメンは500万ユーロの買い取りオプションも取り付けている。ブンデスリーガのクラブがそのオプション行使を決断した場合、レーへルは最終的にアヤックスへなお相当額をもたらす可能性がある。

アヤックスは2025年1月、450万ユーロでレーへルをFCトゥウェンテから呼び戻した。復帰直後、このアムステルダムのクラブの下部組織出身選手は負傷し、その後ヨハン・クライフ・アレナでの2度目の在籍期間は結局ほとんど軌道に乗らなかった。

レーへルはアヤックスでしばしば守備的MFとして起用され、フレート・フリムとオスカル・ガルシアの下では多くの出場機会を得ていた。ミチェル・サンチェスの下でも当初はそのポジションで起用されていたが、そこで十分にアピールすることはできなかった。

ソフィアン・アムラバトの加入により、レーへルの見通しはさらに厳しくなっていた。De Telegraafによると、ジョルディ・クライフは可能なら完全移籍での売却を望んでいたが、最終的に実現可能だった最大限の形は買い取りオプション付きのレンタル移籍だった。

レーへルはアヤックスと2029年半ばまで契約を残しており、ここまでトップチームで公式戦57試合に出場し、2得点5アシストを記録している。