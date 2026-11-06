アヤックスは金曜日、メンノ・ヘーレンが2027年4月1日付でクラブを離れると発表した。監査役会との協議を経て決まったという。現在、最高経営責任者（CEO）を務めるヘーレンは2010年からアヤックスに在籍し、以前は商業部門の責任者を務めていた。

アヤックスの監査役会は、ヘーレンの後任を探すために外部の会社を起用する。経営陣は、来年4月1日までに新たなCEOがヨハン・クライフ・アレナで指揮を執ることになると確信している。

ヘーレンはクラブ公式サイトで次のように説明した。「アヤックスで働くことは、常に名誉なことでした。16年以上が過ぎ、私にとって次の一歩を踏み出す時が来ました。ここで素晴らしい役職を担えたことに感謝しています。監査役会と私は、満了を迎える私の契約と将来について、早い段階から話し合いを始めました。良い話し合いができ、その中で最終的にこの決断に至りました。今発表することで、後任を探す時間を確保できます」

「ここで多くを学び、長年にわたってアヤックスで共に多くのことを成し遂げました」と、ヘーレンは誇らしげに語った。「素晴らしい思い出が数え切れないほどある一方で、もちろん、そうではない出来事もありました。ただ、今は何よりも、今季に競技面での成功を収め、クラブがさらに前進することが大切だと考えています。少なくとも今後数カ月は、そのためにできることをすべて続けます」

監査役会を代表し、レスリー・バンベルガー会長は「メンノはクラブに多大な貢献をしてくれました」と述べた。「CEOの役割を担うよう求められた際には、困難な時期にクラブのかじ取りを助けてくれました。その間も常にアヤックスに忠実でした」

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バンベルガー会長はアヤックスの公式サイトで、次のように締めくくった。「監査役会の私たちには、クラブのさらなる発展にふさわしい後任を見つける責務があります。新たなCEOがほかの経営陣とともに、クラブの持続可能で成功に満ちた未来に向けて仕事を続けられるよう、メンノと私たちが協力して丁寧に引き継ぎを行うことで合意しました」