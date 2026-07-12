アヤックスがマルコス・レオナルドを獲得。移籍金は2500万ユーロを大幅に下回る。

マルコス・レオナルドがアル・ヒラルからアヤックスへ移籍することが決まった。移籍市場専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が日曜夜、おなじみの「here we go」で伝えた。移籍金は1750万ユーロ。

両クラブはすでに合意に達しており、本人とも口頭で個人条件を合意した。

現在、弁護士が契約書類を作成・精査中だ。レオナルドがメディカルチェックに合格すれば、正式にアヤックスの選手となる。

当初は移籍金が2500万ユーロと報じられたが、ロマーノ氏は後にXで1750万ユーロと訂正した。 『デ・テレグラーフ』紙は以前、移籍金が2500万ユーロを下回る可能性があると報じていた。レオナルドはヨハン・クライフ・アレナで2030年半ばまたは2031年までの契約を結ぶ見込みだ。

レオナルドは欧州復帰を強く希望しており、アヤックスにとって好材料となった。ブラジル人は2024年初頭にサントスからベンフィカへ移籍し、数か月後にアル・ヒラルが約4000万ユーロで獲得。サウジアラビアの高額契約を捨て、欧州トップレベルでプレーするため経済的犠牲を払う覚悟だった。

加入後82試合で48得点を挙げ、サウジアラビア屈指のストライカーに成長した。

アヤックスはここ数週間、新たなセンターフォワードを模索。ウォウト・ウェグホルストがFCトゥエンテへ移籍し、カスパー・ドルベルグの去就が不透明な中でレオナルドが最有力候補に浮上した。最終的な詳細が整えば、今夏アムステルダムで最も話題となる移籍の一つとして発表される見込みだ。