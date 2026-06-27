アヤックスがフェイエノールトのレギュラー選手の甥を獲得：「彼はとんでもなく上手い！」

アヤックスはナファイロン・ランドフレウドに初のプロ契約を提示した。この才能あるフォワードは、2029年半ばまでの契約書に署名したと、クラブが公式チャンネルを通じて発表した。

昨年はフェイエノールト、PSV、AZが獲得に興味を示し移籍が噂されたが、本人は残留を決断した。

3週間前に18歳となり、アムステルダムで初のプロ契約にサインした。サッカー部門ディレクターのマリン・ビューカー氏は今回の契約延長を喜んでいる。

「ナファイロンは、ファンがスタジアムに足を運ぶ理由となるタイプの選手だ。スピードがあり、創造性と華麗なプレーを兼ね備えたアタッカーだ。相手選手を翻弄し、ゴールやアシストを生み出すことができる。」

「彼がプロとして成長を続け、アヤックスのユニフォームで輝かしい未来を築くと確信している」と公式サイトで語った。

彼はフェイエノールトで右サイドバックを務めるギヴァイロ・リードの甥である。

昨年『Matchday』で彼はこう語った。「僕の甥がアヤックスでプレーしている。名前はナファイロン・ランドフレウド。彼はとんでもなく上手い。ボールを持った1対1の場面では尋常じゃないほど上手い。僕は間違いなく彼を誇りに思っている。彼は平気で4人の相手選手をかわしてしまうんだ。」

リードは「よく会ってサッカーについて話すけど、彼には特別な何かがある。あの年齢であのボールさばきはめったにいない」と語った。