アヤックスがテア・シュテーゲンを「マルク＝アンドレ」ではなく「マルク」と表記した理由とは

ここ数日、アヤックスの公式チャンネルをチェックしていた人は、新GKがマルク・テア・シュテーゲンと表記されていることに気づいたかもしれない。つい最近までマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンとして知られていたにもかかわらずだ。『デ・テレグラーフ』がその理由を伝えている。

アヤックスは火曜日、テア・シュテーゲンの加入を発表した。GK本人はすでにしばらく前にアムステルダムのクラブと合意に達していたが、移籍が正式決定するまでには長い時間を要した。

そして今回、ついにそれが実現した。34歳のGKは今季、バルセロナからのレンタルで加入する。

アヤックスは加入発表のニュースリリースで、彼をマルク・テア・シュテーゲンと表記した。その後の投稿や動画でも、アムステルダムのクラブは彼を「マルク＝アンドレ」ではなく、単に「マルク」と呼んでいる。

『デ・テレグラーフ』はその理由を把握している。「これはドイツ人GKの要望によるもので、彼は今後アヤックスではマルク・テア・シュテーゲンという名前になることが分かった」と同紙は記している。例えばインスタグラムでも、この守護神は現在自らをマルク・テア・シュテーゲンと名乗っている。

なお、『デ・テレグラーフ』によれば、これまで一般的だった呼ばれ方とは別の名前で呼ばれたいと望んでいるのは、アヤックス内でテア・シュテーゲンだけではない。監督のミチェルは、今後ミチェル・サンチェスと呼ばれることになる。

GK本人の希望を踏まえ、Voetbalzoneでも今後は『マルク・テア・シュテーゲン』と表記し、『マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン』とは記さない。監督については、Voetbalzoneでは今後、最初の1回目のみ『ミチェル・サンチェス』とし、その後の記事内では単に『ミチェル』と表記する。