アヤックスがヴィクトル・ツィガンコフと口頭合意に達したと、デ・テレグラーフが水曜日に報じた。28歳のウクライナ人ウイングは、アムステルダムで3年契約にサインする。

ツィガンコフはなおジローナといくつかの事項を整理する必要がある。現在は弁護士、代理人、そして両クラブが、2029年半ばまでの契約に関する書類手続きを進めている。

アヤックスは以前、ウインガーの移籍についてジローナと大筋で合意に達していた。ツィガンコフは以前、ミチェル監督の下でプレーしていた。スペインのクラブはこの移籍で500万ユーロ弱を受け取り、移籍権の一部も保持する。

ウクライナメディアのTaToTakeは今週、金額が300万〜350万ユーロの間だと伝えていた。一方のCadena SERは、アヤックスの新戦力に対する移籍金を450万ユーロとしている。

またTaToTakeは、ツィガンコフがアヤックス移籍にあたり、ディナモ・キエフのための再売却条項の割合を確保しようとしているとも報じた。

これは、ジローナからアヤックスへの350万ユーロの移籍によって、ウクライナのクラブが再売却割合を受け取れなくなるためだ。というのも、ジローナとキエフの合意には、その再売却割合は500万ユーロ以上の場合にのみ適用されると定められていたからだ。

ツィガンコフは前線の両ウイングでプレーできる。今週末のテルスター戦で早くもデビューできるかは不透明だ。そうでなければ、1週間後のPSV戦が初陣となる。PSVは数年前、このアタッカーの獲得を望んでいた。

「彼は非常に優れた選手で、並外れた労働倫理を持っている。チームとしての我々にとって、彼は非常に大きな補強になり得る。簡単にチームへ溶け込めるだろうし、チャンスをしっかり決めることもできる。さらに、パワフルで背後への抜け出しも多い選手だ」と、ミチェル監督は水曜日の会見で語った。