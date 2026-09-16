『Mundo Deportivo』によれば、アヤックスにはミチェルの色がますますはっきりと表れ始めている。カタルーニャのスポーツ紙はアムステルダムでの最近の成長ぶりに感銘を受けており、このチームはリーグ優勝争いに本格的に加われると見ている。

「ミチェルのアヤックスは巡航速度に達した」と、『Mundo Deportivo』は水曜日に見出しを打った。同紙によれば、現在のチームは何年も前から存在していたかのように見えるが、ミチェルは新たなプロジェクトに取り組み始めてまだ数カ月しかたっていない。

このスペイン紙の分析は、ヴィレムIIに対する説得力ある勝利（5-1）を受けたものだ。アヤックスは火曜日、ボール支配率70％を記録し、実に33本ものシュートを放った。アムステルダム勢は前半終了時点で2-0とリードしていたものの、後半もなお追加点を強く求め続けた。

Mundo Deportivo』はさらに、直近4試合のリーグ戦におけるアヤックスの得点力にも注目している。同チームはテルスター戦で4得点、PSV戦で1得点、そしてフォルトゥナ・シッタート戦とヴィレムII戦ではいずれも5得点を挙げた。

その4試合で、アヤックスが敗れたのはPSV戦（1-3）だけだった。同紙は、その試合でもミチェル率いるチームの方がより多くに値したと結論づけている。残る3試合では勝ち点9を積み上げ、14得点を記録した。また、アムステルダムの守備陣での力強いパフォーマンスにより、DFヨウリ・バースにも特にスポットライトが当てられている。

同紙は、リーグ優勝への道のりはまだ長く、王者PSVにはアヤックスを抑え込むだけの十分なクオリティーがあると強調している。それでも『Mundo Deportivo』は、ミチェル率いるジローナとの明確な共通点を見ている。「ジローナでもすでに見られたように、ミチェルのチームは、良いサッカーに結果が伴い、『巡航速度』に達すると、実質的に止めることができなくなり得る」