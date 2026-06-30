アヤックスがスペインの有望選手を獲得し、複数年契約を結んだ。

アヤックスは火曜日、アトレティコ・マドリードからハノ・モンセラテを獲得することで合意したと発表した。20歳のMFはヨハン・クライフ・アレナで2030年半ばまでの契約にサインした。移籍金は非公表。

モンセラテは即座にU-23チームに合流する。攻撃的MFで、スペインU-19代表でもプレーした。加入の噂は数日前から流れていた。

アトレティコ下部で頭角を現し、今年1月にトップデビュー。シメオネ監督はレバンテ戦で彼を起用した。

モンセラテはアヤックスTVのインタビューで「今、アヤックスの選手になれてとても幸せだ。長い間夢見てきた。アヤックスは歴史あるクラブで、両親もよく話していた」と語った。

「両親はいつもヨハン・クライフのことも話していました。伝説的なサッカー選手です。アヤックスはあらゆる面で私の心に響きます。プレースタイルも、才能ある選手にチャンスを与える姿勢も。だからこそ、正しい選択をしたという確信を持っています」と、この夏加入した新戦力は語った。

モンセラテは、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフがスカウトしたと見られる。クライフはスペインで育ち、長年にわたり現地で働いた人脈を持つ。

移籍金は不明。クルイフが今夏獲得した3人目の選手となる。