アヤックスがショーン・ステールを巨額で売却

『アルゲメン・ダグブラッド』紙によると、ショーン・ステールはニューカッスル・ユナイテッドへの移籍を間もなく成立させる。移籍金はボーナス込みで最大約2700万ユーロで、アヤックスはほぼ合意に達した。

18歳のMFも5年契約で合意間近で、手続きが完了すれば2031年半ばまで「ザ・マグパイズ」に所属する。

近日中にアヤックスの合宿を離れ、イングランドへ移動する見込み。現地ではメディカルチェックと最終調整を行う。

今回の移籍は驚きだ。長らく残留が予想され、年明けには当時テクニカルディレクターのアレックス・クロース氏と新契約で暫定合意していた。

だが、新テクニカルディレクターのヨルディ・クライフのスポーツプランを見極めたいと希望。その後も交渉が続いたが、アムステルダムでの正式契約延長には至らなかった。

この状況は複数のクラブの注目を集め、ここ数週間、各クラブはステウルをアヤックスから引き抜こうと試みていた。しかし、高額な移籍金が多くの関心を持つクラブにとって障壁となっていたが、ニューカッスル・ユナイテッドは、この移籍を成立させるためにあらゆる手段を講じる用意があることが判明した。

ステールは10年間アヤックスのユースで育ち、昨季フレッド・グリム暫定監督の下でトップチームに定着。エールディヴィジ20試合1得点（フェイエノールトとの「クラシカー」で）を記録した。