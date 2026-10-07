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imago-sport-1083559910.jpgPro Shots
Sam Vreeswijk
翻訳者：

アヤックスがカスパー・ドルベアに関する衝撃的なニュースを発表　FWは今季中の復帰が不可能に

アヤックス
カスパー・ドルベリ

カスパー・ドルベリは今季残りの試合に出場できない。29歳のFWは前十字じん帯を断裂し、すでに手術を受けたとアヤックスが発表した。

ドルベリはこの代表ウィークで、ほぼ1年ぶりにデンマーク代表へ再招集されていたが、復帰はかなわなかった。

というのも、トレーニング中にひざを負傷したためだ。当初は負傷の深刻度はまだ明らかになっていなかったが、現在は前十字じん帯の負傷だったことが判明している。

ドルベリは火曜日にコペンハーゲンで手術を受けた。アヤックスの公式チャンネルを通じて、このストライカーは「手術はうまくいきました」とコメント。「もちろんそれはうれしいですが、このケガが非常に大きな痛手であることに変わりはありません」と続けた。

「これからの期間は、回復に完全に集中しなければなりません。リハビリを続けるため、すぐにアムステルダムへ戻ります」

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ドルベリは今季、新任指揮官ミチェル・サンチェスの下でアヤックスの一員として9試合に出場。3得点を挙げ、さらに3アシストも記録していた。

そのためアヤックスは当面、2人のライバルに頼ることになる。トル・アロコダレはすでに好調ぶりを見せている一方で、マルコス・レオナルドはいまだ説得力あるプレーを示せていない。

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