ビクトル・ツィガンコフが、正式にアヤックスの選手となった。アムステルダムのクラブは木曜午後、公式チャネルを通じて、28歳のウクライナ代表がヨハン・クライフ・アレナで2029年半ばまでの契約にサインしたと発表した。アムステルダムでツィガンコフは背番号11を着用し、パリ・サンジェルマンへ移籍したミカ・ゴッツからその番号を引き継ぐ。

アヤックスのテクニカルディレクター、ジョルディ・クライフは「ビクトルが我々のもとで契約書にサインしてくれたことをうれしく思う。彼の加入によって、チームをすぐに強化できる経験豊富な選手を迎え入れた」と述べた。

さらに「彼は我々が望むプレースタイルにも精通している。できるだけ早く出場資格を得られるよう取り組んでいる」と続けた。

アヤックスは以前、ウインガーの移籍をめぐってジローナと基本合意に達していた。ツィガンコフは以前、ミチェル・サンチェス監督の下でもプレーしていた。報道によると、スペインのクラブはこの移籍で500万ユーロ弱を受け取り、移籍権の一部も保持する。

ツィガンコフは前線の両サイドでプレーできる。今週末のテルスター戦で早くもデビューするかどうかが注目される。そうでなければ、1週間後のPSV戦が初陣となる。PSVは数年前、このアタッカーの獲得を望んでいた。

ジローナにとって、ツィガンコフの売却は非常に重要だった。降格したクラブは、右ウイングを給与リストから外したいと考えていた。さらに今月初めには、アタッカーとクラブの間で対立も起きていた。

ツィガンコフはジローナでの出場を拒否し、移籍を実現させるためにインスタグラムでプライベートチャットを公開。その後、スペインのクラブは法的手続きに着手した。これにより、公式戦119試合出場、20ゴール、23アシストを記録したスペインでのキャリアに、ついに完全な終止符が打たれた。