アヤックスは、競技面では期待外れのシーズンとなった2025/2026会計年度を、それでも純利益200万ユーロで終えた。アムステルダムのクラブが金曜日に公表する年次決算で明らかになった。これは1年前と比べて実に3930万ユーロの改善で、当時のアヤックスは純損失3730万ユーロを計上していた。

アヤックスの純売上高は1020万ユーロ増の1億8830万ユーロとなり、6％の増加となった。クラブによると、この成長は主にチャンピオンズリーグ出場によって欧州大会の賞金が増えたことによるもので、アヤックスはその1シーズン前にはヨーロッパリーグで戦っていた。

一方で、コストもさらに増加した。事業費用は900万ユーロ増の2億650万ユーロとなり、その要因にはチャンピオンズリーグ出場に伴うプロサッカー部門の給与コスト増加や、いくつかの一時的な財務上の痛手が含まれている。

注目されるのは、ゼネラルディレクターのメノ・ヘーレンが自らの意思でボーナスを辞退したことだ。年次報告書によれば、監査役会は最大12万5000ユーロの可能性があるボーナスのうち 상당部分を同氏に付与していたが、ヘーレンはそれを受け取らない決断を下した。

「合意されていた個人目標と組織目標は達成された」とヘーレンは述べた。「ただ、私の最終責任の下で起きた非常に失望的な競技成績やシーズン中の監督交代を考えると、昨季についてはそれに見合うものではないと感じた」

アヤックスはその一例として、FCフローニンゲン戦の中止試合後にサポーターへ行った補償や、シーズン途中でのトップチーム監督解任などを挙げている。その結果、営業損益は1820万ユーロの赤字となり、2024/2025会計年度の1940万ユーロの赤字と比べる形となった。

アヤックスがようやく再び黒字決算を記録したのは、移籍市場での動きによるものだ。ジョレル・ハトのチェルシー移籍、ブライアン・ブロビーのサンダーランド移籍、ケネス・テイラーのラツィオ移籍などの売却により、選手売却益は合計6550万ユーロとなった。

移籍金に対する償却費3880万ユーロを差し引いた結果、2670万ユーロのプラスの移籍収支が残った。1年前はこの収支がなお3100万ユーロのマイナスだったため、アヤックスはこの項目で5770万ユーロの改善を実現したことになる。

競技面では、シーズンは大幅に成功を欠くものとなった。アヤックスはチャンピオンズリーグのリーグフェーズを32位で終え、これによりノックアウトフェーズ進出を逃し、エールディビジーでは5位。さらにプレーオフを通じてカンファレンスリーグ予選2回戦の出場権を確保した。

2026/2027会計年度について、アヤックスはチャンピオンズリーグではなくカンファレンスリーグに出場することで売上に圧力がかかると見込んでおり、そのためクラブは引き続きコスト管理と財務規律を重視していく。

なお、7月1日以降に実現したショーン・ステウルのニューカッスル・ユナイテッド移籍やミカ・ホッツのパリ・サンジェルマン移籍といった大型移籍は、次回の業績に大きな追い風をもたらす見通しだ。