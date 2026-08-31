アヤックスがシモン・アディングラ獲得をめぐってサンダーランドと合意に達したと、Sky Sportが報じた。記者キース・ダウニーによれば、24歳のコートジボワール人は今季終了までアムステルダムのクラブへレンタル移籍する。アヤックスが買い取りオプションを取り付けるかどうかは、現時点では明らかになっていない。

これにより、アヤックスは左ウイングの補強に向けた動きを前進させた。月曜日の早い段階で、クラブがアディングラ獲得に向けてサンダーランドへ正式に接触したことが明らかになっており、アムステルダムではミカ・ゴッツの後継者と見なされている。





もっとも、このウインガーは現在負傷中だ。ダウニーによれば、アディングラは早期に再び起用可能になる見込みで、アヤックスは新戦力のアタッカーを長く待たずに済む可能性が高い。

サンダーランドは2025年夏、アディングラをブライトン＆ホーヴ・アルビオンから2150万ポンド、ユーロ換算で約2500万ユーロで獲得した。しかし、クラブでの1年目は期待通りには進まず、コートジボワール代表の同選手が出場したのはわずか14試合にとどまった。

昨冬には、アディングラはすでに一時的に別クラブへ送り出されていた。ASモナコはレンタルのために100万ユーロを支払い、このサイドアタッカーは14試合で3得点を挙げ、同じく3アシストを記録した。

サンダーランドでの時期以前、アディングラはブライトンで2シーズンにわたってプレーしていた。以前にはユニオン・サン＝ジロワーズとFCノアシェランでもプレーしており、ブライトンではプレミアリーグ60試合で8得点3アシストを記録した。

国際舞台でも、アディングラは十分な経験を持つ。コートジボワール代表では通算30試合出場5得点を記録しており、この夏のワールドカップメンバーにも入っていた。ドイツ戦では途中出場で15分間プレーした。