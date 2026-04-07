アヤックスからワウト・ヴェグホルストの移籍が迫っている？「海外の名門クラブが33歳のストライカーを狙う」

ワウト・ヴェグホルストが、アヤックスの選手として過ごす最後の数ヶ月を迎えている可能性が高い。33歳のこのストライカーは、ここ数週間、FCトゥエンテへの国内移籍が強く噂されているが、海外のトップクラブへの移籍も選択肢の一つであると報じられている。

ウェグホルストはアヤックスとの契約が満了を迎えており、契約延長は予想されていない。デ・テレグラフ紙のクラブウォッチャー、マイク・フェルウェイ氏は最近、ポッドキャスト『Kick-Off』で、このストライカーがFCトゥエンテでキャリアを続ける可能性が高いと語った。

「FCトゥウェンテが彼を獲得したいと考えているなら、ウェグホルトはFCトゥウェンテへ向かうことになるだろう。テン・ハグ監督は彼を高く評価しているはずだ。彼をよく知っているからだ。ウェグホルトがトゥウェンテへ移籍する可能性は十分にある」と、このアヤックス専門家は述べた。

ヴェグホルストは長い間、カスパー・ドルベルグの控えとして満足せざるを得なかったが、新監督オスカル・ガルシアの下でポジション争いに勝利した。先週の土曜日、彼はまさかのFCトゥエンテ戦でゴールを決めたが、ヴェグホルストはアヤックスをホームでの敗戦（1-2）から救うことはできなかった。

ハーフタイム直後、長身のこのFWはドン・アンジェロ・コナドゥと交代した。交代時、彼はピッチを離れなければならないことに明らかに苛立っていた様子だった。サイドラインに到着した際、彼はガルシア監督との握手を拒否した。試合終了後、クリスティアン・ウィラートがウェグホルストにインタビューを試みたが、オランダ代表のこの選手も同様に拒否した。

ベンフィカとの関連

『Parool』紙の記者ヨップ・ファン・ケンペン氏によると、ヴェグホルストは自身の将来について熟考しているという。トゥエンテが獲得に動いているが、ファン・ケンペン氏は、ベンフィカを含むいくつかの海外クラブも彼に関心を示しているという情報を得ている。「現在、ベンフィカの監督はジョゼ・モウリーニョだ。ウォウトとジョゼ、それは素晴らしい組み合わせになるだろう」とファン・ケンペン氏は記している。

ベンフィカでは現在、ヴァンゲリス・パヴリディスが正ストライカーを務めているが、AZの元得点王である彼が、今シーズンも好調を維持すれば、来夏に移籍する可能性が高い。また、モウリーニョ監督はクロアチア人のフランヨ・イヴァノヴィッチという、若く才能あるストライカーも手中に収めている。