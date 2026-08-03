アントン・ガーイのアイントラハト・フランクフルト移籍は、最終的に実現しないことがEintrachtTVでのアディ・ヒュッターの発言から明らかになった。ドイツの強豪に次ぐ実力派クラブを率いる指揮官は、逸材エリアス・バウムを引き留めると明かしており、その結果、ガーイ獲得の必要はなくなった。

フランクフルトは当初、右サイドの新戦力獲得を望んでおり、その中でガーイが有力候補として浮上していた。23歳のデンマーク人は、かなり前の時点で個人合意に達していた一方、両クラブ間の交渉は難航していた。

その交渉は、バウムがフランクフルトに残留することが明確になったことで、すでに完全に打ち切られた。20歳の逸材にはボルシア・ドルトムントやハンブルガーSVなどが関心を示していた。後者のクラブは300万ユーロを提示したが、それは即座に拒否された。

「エリアス・バウムはアイントラハト・フランクフルトに残る。彼をここに残す」とヒュッターは語った。「私は最初から、彼について自分自身の評価を下したいと言っていた」

ヒュッターはすでにその評価を下したようだ。「私は彼をダイナミックなサイドバックだと見ている。クオリティーがあるなら、自クラブのアカデミー出身の若手選手にチャンスを与えるべきだ。そして彼にはその力がある。これが彼に自信を与えることを願っている」

ガーイがこの移籍期間中にアヤックスを離れるかどうかは、まだ不透明だ。というのも、現在の彼は右サイドバックのポジションでルーカス・ローザに代わる唯一の本格的な選択肢だからだ。

ガーイは日曜日、FCフォレンダムとの練習試合で1-3の勝利を収めた一戦で先制点も決めていた。アヤックスとの契約は2028年半ばまで残っている。