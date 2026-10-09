ドン＝アンジェロ・コナドゥが金曜夜、ロンメルSKで主役を演じた。アヤックスからベルギーのクラブへレンタル移籍している20歳のFWは、SKベフェレンとのアウェー戦で2得点を挙げ、チームの1-3での勝利に貢献した。これにより、ベフェレンがホームで530日間無敗を維持していた印象的な記録に終止符が打たれた。

コナドゥは24分、最初の見せ場を作った。CKの場面でモイーズ・カボレとの空中戦を制すと、GKナチョ・スヘンクの手の届かないヘディングシュートを決めた。

しかし、ベフェレンは前半終了間際に追いつく。元RKCヴァールヴァイクのFWクリス・ロケサが41分に自ら攻撃の起点となり、その後クリスティアン・ブリュルスの鮮やかなヒールパスを受けて同点弾を流し込んだ。

後半開始から3分後、コナドゥが再び決める。ユホ・タルヴィティエが右サイドを突破し、複数の相手をかわして折り返すと、アヤックスからのレンタル選手にボールが渡った。FWは冷静に決め、この日2点目を奪った。

ロンメルは56分、ルカス・スホーフスのゴールでリードを広げた。MFはオリヴィエ・ロメンスのCKを力強く頭で合わせ、これが1-3の最終スコアとなった。その直後にはスホーフスがポストも直撃した一方、ベフェレンはその後ほとんど脅威を生み出せなかった。

コナドゥにとって、この2得点は歓迎すべき追い風となった。20歳のアタッカーはウェステルロー戦でデビュー弾を決めていたが、その後は4試合連続で無得点が続いていた。ベフェレン戦では、そのゴール欠乏の流れを説得力十分に断ち切った。

アヤックスは、ベルギーでのコナドゥのパフォーマンスを興味深く見守ることになりそうだ。アムステルダムのクラブはこのFWにシニアレベルでより多くの経験を積ませるため、昨夏にロンメルへレンタル移籍させていた。ジュピラー・プロ・リーグでのこの2得点により、コナドゥはここまで6試合3得点となっている。