マヘル・カリーソは日曜日、FCコペンハーゲンでのデビュー戦をゴールで飾った。アヤックスからのレンタル移籍中のこの選手はオーデンセBK戦で終了10分前に途中出場し、PKから0-5で試合を締めくくった。

カリーソはこの夏、コペンハーゲンへ期限付き移籍した。アヤックスはデンマークの強豪との交渉で買い取りオプションを受け入れなかった。20歳のアルゼンチン人に今も将来性を見ているためだ。

カリーソは週半ばにベンチ入りしていたが、本拠地パルケン・スタディオンで行われた優勝争いのライバル、FCノアシェラン戦（2-0）では出場機会はなかった。

日曜日、首都のクラブが0-4とリードしていた場面で、カリーソは終了10分前にピッチへ入った。右ウイングはその10分後にPKを任され、危なげなく決めた。

カリーソは昨冬、ベレス・サルスフィエルドからアヤックスへ移籍。アヤックスはその移籍権の半分に対して550万～600万ユーロを支払った。2030年半ばまでヨハン・クライフ・アレナとの契約を結んでいるレフティーは、ここまでアヤックスで8試合に出場している。

コペンハーゲンは7試合を終えて勝ち点18でスーペルリーガ首位に立っている。1試合消化が少ないFCミッティランとノアシェランが、それぞれ勝ち点14、13で続いている。



