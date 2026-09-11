アモリム「批判？ 慣れているよ。僕たちがつまずくのを今か今かと待っている人もいる」

ミランは土曜日18時から、首位ラツィオの本拠地で戦う。ルベン・アモリムは試合前記者会見でこの一戦について次のように語り、ユベントス戦後の批判にも言及した。





寄せられている批判をどう受け止めていますか？





「批判は普通のことです。前のクラブで受けていたものより多い、というのはあり得ません（笑、編集部注）。私が皆さんに言ったことを覚えています。ミランを最優先に置くと言いましたし、その意図は今も変わっていません。ピッチ上で積極的であることを求められてきましたし、私たちもそうしたいと思っています。ただ、相手のことも考慮しなければなりません。ルチアーノ・スパレッティは非常に優れた指揮官です。とはいえ、それで私たちの意図が変わることはありません。皆さんも常に目にするはずです。私たちは決して行き当たりばったりのことはしません。むしろ、硬すぎるくらいになる可能性すらあります。外から来た若い監督が、どうプレーすべきかを示す姿を、皆さんが受け入れにくいのは理解しています。私たちの意図は試合を支配することですが、スパレッティやファブレガスのような優れた監督は大勢いて、私たちを試してきます。時間が必要です。私たちが勝ち点を落とすのを今か今かと待っていて、この質問を私にしたかった人がいたことも分かっています。もし勝っていれば、多くの人は批判や質問をもう1週間しまっておいたでしょう。スパレッティの方が私を上回りましたが、意図が欠けているわけではありません。時にはそれが不可能なこともあるし、皆さんが望むスペクタクルをいつもお見せできるわけではありません。ユベントス戦の後、私は目が覚め、何を期待されるのか分かりました。私は選手たちに、完璧であり、勝たなければならないと伝えました。人々は私たちがつまずくのを今か今かと待っています。今この言葉を彼らが聞いてくれているといいですね。昼食中で、これを聞いているはずです。今週最初のトレーニングでも彼らにそう言いました。完璧でなければならない。そして、彼らが今もその言葉に耳を傾けてくれていることをうれしく思います」