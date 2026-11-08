アモリム「審判の判定？ 皆さんには目もテレビもある。判断は皆さんに任せる。我々はもっと勝ち点を得ているべきだ」

ミランの監督を務めるルベン・アモリムが、セリエA第11節のジェノア戦後に記者会見に臨んだ。

欧州での試合とリーグ戦で、なぜこれほど姿勢が違うのでしょうか？

「我々には選手の入れ替えが必要だ。木曜日の試合は、我々が擁する選手たちにとって明らかにひどいものだった。メンタリティーの問題だと思うし、向き合わなければならない。私が知っている唯一の方法は、取り組むこと、選手たちとトレーニングをすること、説明すること、映像を見せることだ。説明する必要もないほど明白なことがいくつかあった。試合の映像をいくつか見せるだけで、彼らは理解するだろう

パフォーマンスには満足していますか？

「チームの進歩には満足している。我々はプレーの仕方を完全に変えつつある。ボール保持率が高まり、ボールを持って試合をコントロールすることも増えた。この数試合では、良い文化が感じられる、本当に素晴らしい時間帯もあったと思う。ただ、完成にはまだ程遠い。ピッチの最後の3分の1では、時間が足りていないと思う。相手のペナルティーエリアから遠い位置でボールをコントロールしている。ゴンサロ・ラモスがより決定的なチャンスを得るためにも、そこが重要だ。明らかにゴンサロのせいではない。プリシッチはペナルティーエリアから遠い。ゴンサロも遠い。選手たちは皆、エリアから離れた位置でプレーしている。だから、完成形にはまだ程遠いと言える。ボールをうまく前進させることにまだ取り組んでいる段階だが、ピッチの最後の3分の1では、ボールを持ったまま多くの時間を無駄にしている」

今日の試合も含め、審判の判定のあり方をどう見ていますか？

「コメントはしない。審判について話しても、チームの助けにはならないと分かっているからだ。皆さんには目があり、報道する手段があり、試合も見た。皆さん自身で判断できる」

ミランは2試合続けて失敗することがありませんね……

「私が感じているのは、我々が競争力を発揮できれば、相手にとって倒すのが難しいチームになるということだ。そして今は、試合を自分たちのスタイルに引き寄せている。ボールを持って試合をコントロールしようとしている。一方、競争力を発揮できなければ、完全に混乱してしまう。大きな差だが、取り組まなければならないことだ。繰り返すが、チームの進歩、我々のプレーの仕方はシーズン序盤とはまったく違う。その点には満足している。勝ち点はもっと獲得しているべきだ。欧州での試合には、結果だけでなくパフォーマンスにも明らかに満足していない。結果はそうなることもあるが、パフォーマンスは我々が望むものから程遠い。それでも、将来はもっと良いチームになると思う」