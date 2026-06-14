アモリム、ミラン監督就任目前

マンチェスター・ユナイテッド元監督のポルトガル人ルベン・アモリン氏が、来季ミランの指揮官候補の筆頭に挙げられている。

英紙『ザ・アスレティック』によると、昨年1月にユナイテッドを解任されてからサッカー界から離れていた41歳の同監督は先週ポルトガルでミラン幹部と会談した。

CL出場権を逃し、マッシミリアーノ・アッレグリ監督と経営陣が解任されたことを受け、ミラン内部で進む包括的な再編の一環だ。

当初はボーンマス元監督のアンドニー・イラウラ招聘を計画したが、リヴァプールがアーネ・スロットを解任しイラウラを招聘したため頓挫した。

同紙によると、ミランは米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノ、元クリスタル・パレス監督オリバー・グラスナー、アル・アハリ監督マティアス・ヤイスレ、シュトゥットガルト監督セバスティアン・フーネスも候補に挙げている。

ファブリツィオ・ロマーノ氏もFacebookで「アモリンは今週、ミランとすべての条件で合意した」と伝えた。

また「元マンチェスター・ユナイテッド監督はマティアス・ヤイスレより優位。彼はこの職を強く希望し、提示された契約条件をすべて受け入れる用意がある」と伝えた。

交渉は最終段階であり、アモリムはミランのゴーサインを待っている」と続けた。