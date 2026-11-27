共有 GOALをGoogleでフォロー

ACミランのルベン・アモリム監督は、ヨーロッパリーグでオリンピアコスに4-2の逆転勝利を収めたものの、「細部」への集中を高めるよう選手たちに求めた。アテネで試合をひっくり返した一方、ギリシャの強豪に先制を許した守備の隙を懸念している。

広告

アテネでの勝利にも集中を求めるアモリム監督

ミランは後半に力強い戦いを見せ、2点のビハインドを覆して、木曜夜に 敵地オリンピアコスで貴重な勝利を収めた 。欧州での目標に向けて大きな弾みとなる結果だが、アモリム監督は試合序盤に繰り返されたミスを指摘し、喜びに浸ることなく警鐘を鳴らした。ポルトガル人指揮官は、この勝利が欧州での戦いの転機になると認めつつ、守備の隙を見過ごすことはできないと語った。

「この成功によって、間違いなく我々の今後は変わる」とアモリム監督は試合後、『スカイ・スポルト・イタリア』に語った。「この試合に勝つのと、勝ち点を得られずに終わるのとでは大きな違いがある。後半は良かったが、また多くのミスを犯した。分析しなければならない。この試合から多くの情報を得た。改善すべき点だけでなく、今の我々にある闘志も分かった」

勝利への期待がもたらす重圧

アモリム監督は、ミランほどのクラブを率いる上での精神的な要求についても詳しく語り、過密日程による肉体的な疲労以上に精神的な負担が大きいことが多いと指摘した。試合が立て続けに行われる中、複数の大会を並行して戦うチームにとって、高いパフォーマンスを維持できるかどうかは精神力を試すものとなっている。

「最大の問題は、細部への集中力だと思う」とアモリム監督は続けた。「セットプレー一つひとつへの対応、ゴールの守り方、取るべきポジション、選択すべきプレーを改善しなければならない。技術面では良い日もそうでない日もあるが、私にとって最も重要なのは集中力だ。3日ごとに試合をするのは肉体的に厳しいこともある。しかし、毎回勝たなければならないという重圧とともに過ごすのは、さらに難しい場合もある。この点も改善しなければならない」

広告 広告

逆境を乗り越えて得た自信

ピレウスでの劇的な勝利は、先日のベンフィカ戦とは対照的だった。アモリム監督は、ポルトガルのチームとの試合では部分的に今回より良いプレーができていたとも言える一方、オリンピアコス戦で見せた決定力こそが、それまで欠けていたものだったと指摘した。それによって、ようやくチームの努力が結果につながった。

「素晴らしい気分だ。ベンフィカ戦をよく見れば、我々にはチャンスがあった。時には1点で試合が変わる」とアモリム監督は締めくくった。「ベンフィカ戦の方が、今日よりゴールに近づいていたと思う。今日はカウンターから失点し、それで試合が変わった。人生と同じで、時には実際に目にしなければ信じられない。我々が進んでいる道を信じるには、チームが良いプレーをする姿を見る必要がある。2点差から追いつき、4得点できると分かれば、チームの自信も高まる」

ミラン、次は苦戦するカリアリ戦へ

ミランは、ギリシャで長く続いた苦手意識をついに払拭した。これまで4分け2敗と勝利のなかった敵地で、節目となる白星を挙げた。中でも痛手だったのは、2018年12月にオリンピアコスに1-3で敗れた一戦だ。この勝利は、セリエAでの戦いに再び目を向けるミランにとって貴重な勢いとなる。次は月曜日に敵地でカリアリと対戦する。カリアリは直近7試合で6敗を喫しており、自信を失った状態でこの一戦を迎える。