アモリムはカペッロも納得させた。「結果はすぐに見えた。あとはミランが新加入選手たちをチームに融合させるのを待とう。その後に何が起こるかを見てみよう」

ファビオ・カペッロが『ガゼッタ・デッロ・スポルト』で、アモリムとそのミランの成長ぶりを高く評価した。ミランは勝ち点を11に伸ばし、首位とは2ポイント差。その後ろにはローマ、ラツィオ、インテルが勝ち点で並んでいる。





レッチェに昨日3-0で勝利した試合について、元ミラン指揮官は次のように語った。「アモリムはついにベストのチームをピッチに送り出し、おそらく正しい道を見つけた。結果はすぐに表れた。あとはミランが新戦力を融合させるのを待ち、その後に何が起こるかを見てみよう」