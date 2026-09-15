ミランを率いるポルトガル人指揮官、ルベン・アモリムは、ロッソネリのような規模と歴史を持つクラブにおいて、最低限の目標を設定するという考え方を信じていないと明言し、対戦相手が誰であれ、勝利以外の結果はすべて失敗とみなされると強調した。これは、2026-2027シーズンのヨーロッパリーグ開幕戦でベンフィカと対戦するのを翌日に控えての発言である。

ロッソネリにとっての今回の初戦の性質について、アモリムは「フットボール・イタリア」が伝えた記者会見でこう語った。「これは大きなチャンスであり、我々にとっての初戦だ。そして、ヨーロッパの高いレベルでのベンフィカとの歴史的な対戦でもある。ミランのレジェンドの一人であるルイ・コスタが会場にいるだろうし、私自身もかつてベンフィカでプレーしていた。しかし、最も重要なのは、これがこの大会における我々の初戦だということだ」。

一部でミランが今シーズンのタイトル獲得の優勝候補の一つに挙げられていることについて、ポルトガル人指揮官はこう述べた。「我々はこの大会に出場しており、優勝したいと思っている。この大会を見渡して、我々が最有力候補であるかどうかを断言するのは難しい。多くのビッグクラブがあり、その多くが決勝に進出するチャンスを持っている」。

そして、こう付け加えた。「私が分かっているのは、決勝に進出し、リーグで戦うためには、強力なスカッドが必要だということだ。そして強力なスカッドがあれば、絶えずローテーションが行われることになる。だから全員が準備を整えていなければならない。もし我々が負傷を避け、すべての選手がシーズン終了まで最高レベルの集中を保てば、どんな試合でも勝つことができる。だからこそ、我々の明確な目標はこの大会での優勝を目指すことだと言うのだ」。

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ミランと契約する前にベンフィカの指揮官に復帰する可能性が近づいていたのかというポルトガル人記者からの質問に対し、アモリムはこう明かした。「私はポルトガルで指揮を執るために戻るつもりはなかった。私の決断は、休止して1年間家族のために時間を費やすことであり、これは4年前に自分自身に立てた誓いだった。私にとってそれは非常に明確なことだった。ミランから連絡を受けるまではね。オーナーたちと話し、彼らは予想よりも早く復帰するよう私を説得した。私はポルトガルで働くために戻るつもりはなかったが、ミランのオファーが来た。他のどんなオファーであっても、私を指揮に呼び戻すことはできなかったと思う。なぜなら私は休息を取ることを固く決意しており、それが必要だったからだ。しかし、ミランの登場が私の決断を決定づけた」。

アモリムはさらに発言を続け、赤と黒の要塞の内部において最低限の野心を設定するという概念への拒否を強調し、こう説明した。「ビッグクラブにとって、そしてミランはビッグクラブだが、最低限の目標というものは存在しない。結果がどうであれ、勝てなければ、あなた方はここに来て評価し、批判し、これでは不十分だと言うだろう。そしてこれは私のポルトガルでの経験でもある。決勝に進むか、タイトルを獲得できなければ、それは失敗とみなされる。ポルトガルでは誰もがベンフィカはヨーロッパリーグで優勝しなければならないと言うし、それは当然のことだ。勝つか、勝たないか、そのどちらかなのだ」。

そして、こう締めくくった。「もし我々がタイトルを獲得できなければ、皆の目には我々は不十分だとみなされるだろう。だから私は、準決勝や準々決勝進出を目標に掲げる監督にはなりたくない。そんなことはどうでもいい。重要なのは、我々には勝つというたった一つの目標があるということだ。それに満たないものは何であれ我々を批判にさらすことになる。そしてこれこそがミランの監督として支払う代償なのだ。これは金銭の問題ではない。なぜならヨーロッパリーグはチャンピオンズリーグとは比較にならないからだ。しかしそれは我々の誇りとアイデンティティに関わることなのだ」。